Seong Jin Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seong Jin Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seong Jin Kang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seong Jin Kang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seong Jin Kang 26 Mart 2003 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 강성진 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seong Jin Kang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. Seong Jin Kang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 25 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Seong Jin Kang'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Seong Jin Kang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seong_jin_kangg/

Seong Jin Kang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seong Jin Kang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seong Jin Kang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seong Jin Kang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Seoul Alt.

1 Ocak 2019 yılında FC Seoul U18

25 Şubat 2021 yılında FC Seoul

Seong Jin Kang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seong Jin Kang şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seong Jin Kang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seoul Sinjeong Elementary School (신정초등학교, 2013-2015),FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2016-2018),FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2019-2021)

Güney Kore takımında 26 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 17 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 5 gol atmıştır.

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