Seong Jun Min kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seong Jun Min Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seong Jun Min adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seong Jun Min Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seong Jun Min 22 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 민성준 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seong Jun Min Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leeco Sports yapmaktadır. Seong Jun Min, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Seong Jun Min'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seong Jun Min Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sung_jun_1/

Seong Jun Min Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seong Jun Min isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seong Jun Min Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seong Jun Min futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Incheon Utd U18

1 Ocak 2018 yılında Korea University

8 Ocak 2020 yılında Incheon Utd.

9 Ocak 2020 yılında Monte. Yamagata

2 Ocak 2022 yılında Incheon Utd.

Seong Jun Min Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seong Jun Min şuan Incheon United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seong Jun Min Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Goal Club U12 (2019-2010),Chunhyun Elementary School (2011),Incheon United U15 (2012-2014),Incheon United U18 (2015-2017),Korea University (2018-2019)

Güney Kore U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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