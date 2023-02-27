Seong Min Choe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seong Min Choe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seong Min Choe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seong Min Choe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seong Min Choe 25 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 최성민 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seong Min Choe Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seong Min Choe'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seong Min Choe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seong Min Choe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seong Min Choe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seong Min Choe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Gangwon FC U18

1 Ocak 2022 yılında Gangwon FC

Seong Min Choe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seong Min Choe şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gyeonggi Sungho Elementary School (경기성호초등학교, 2013),Ansan Hwarang Elementary School (안산화랑초등학교, 2014),Oryunam Elementary School (오류남초등학교, 2015),Shillim Middle School (신림중학교, 2016-2018),Gangwon FC U18 (강릉제일고등학교, 2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.