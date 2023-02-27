Seong Min Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seong Min Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seong Min Hwang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seong Min Hwang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seong Min Hwang 23 Haziran 1991 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 황성민 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seong Min Hwang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seong Min Hwang'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seong Min Hwang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/noone_hwang/

Seong Min Hwang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seong Min Hwang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seong Min Hwang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seong Min Hwang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Hannam Uni

1 Ocak 2013 yılında Chungju H.

1 Ocak 2016 yılında Ulsan Dolphin

12 Şubat 2017 yılında Ansan Greeners

12 Ocak 2019 yılında Jeju United

10 Ocak 2020 yılında Gyeongnam FC

15 Ocak 2022 yılında FC Seoul

Seong Min Hwang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seong Min Hwang şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Daegu Hwawon Elementary School (대구화원초등학교, 2003),Daeseo Middle School (대서중학교, 2004-2006),Seoul Physical Education High School (서울체육고등학교, 2007-2009),Hannam University (한남대학교, 2010-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.