Seong Min Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seong Min Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seong Min Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seong Min Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seong Min Kim 13 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김성민 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seong Min Kim Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seong Min Kim'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Seong Min Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/fantastic_sixman/
Seong Min Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seong Min Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında FC Seoul U18
1 Ocak 2020 yılında Sun Moon Uni.
1 Ocak 2023 yılında FC Seoul
Seong Min Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seong Min Kim şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Muwon Elementary School (무원초등학교, 2008-2012),
Hanam Chunhyun Elementary School (하남천현초등학교, 2013),
FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2014-2016),
FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2017-2019),
Sun Moon University (선문대학교, 2020-2022)
Seong Min Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Güney Kore U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.