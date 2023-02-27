Seong Uk Jin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seong Uk Jin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seong Uk Jin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seong Uk Jin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seong Uk Jin 16 Aralık 1993 tarihinde Changwon, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 진성욱 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seong Uk Jin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Seong Uk Jin'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seong Uk Jin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jinbbeida_/

Seong Uk Jin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seong Uk Jin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seong Uk Jin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seong Uk Jin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Incheon Utd.

1 Ocak 2017 yılında Jeju United

21 Ocak 2019 yılında Sangju Sangmu

27 Ağustos 2020 yılında Jeju United

Seong Uk Jin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seong Uk Jin şuan Jeju United takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seong Uk Jin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapseong Elementary School (2000-2005),Choongang Middle School (2006-2008),Incheon United U18 (2009-2011)

Güney Kore U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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