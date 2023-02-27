Seong Ung Maeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seong Ung Maeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seong Ung Maeng kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seong Ung Maeng ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seong Ung Maeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seong Ung Maeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seong Ung Maeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seong Ung Maeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seong Ung Maeng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seong Ung Maeng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seong Ung Maeng 4 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 맹성웅 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seong Ung Maeng Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TJ yapmaktadır. Seong Ung Maeng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seong Ung Maeng'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seong Ung Maeng Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seong_ung.28/

Seong Ung Maeng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seong Ung Maeng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Seong Ung Maeng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seong Ung Maeng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Paichai HS

1 Ocak 2016 yılında Yeungnam Uni

4 Ocak 2019 yılında FC Anyang

13 Ocak 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Seong Ung Maeng kimdir

Seong Ung Maeng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seong Ung Maeng şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Punggi Elementary School (풍기초등학교, -2008),
Seoul Jamwon Elementary School (서울잠원초등학교, 2009),
Boin Middle School (보인중학교, 2010-2012),
Paichai High School (배재고등학교, 2013-2015),
Yeungnam University (영남대학교, 2016-2018)

Seong Ung Maeng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 22 numaralı formasıyla 9 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Seong Ung Maeng nereli

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