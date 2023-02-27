Sepehr Roozitalab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sepehr Roozitalab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sepehr Roozitalab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sepehr Roozitalab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sepehr Roozitalab 11 Kasım 1993 tarihinde Shahr-e-Ray, Tehran şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سپهر روزی طلب şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sepehr Roozitalab Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Sepehr Roozitalab, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 30 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sepehr Roozitalab'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sepehr Roozitalab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sepehr Roozitalab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sepehr Roozitalab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sepehr Roozitalab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Naft Novin U21

1 Temmuz 2014 yılında Hormozgan

18 Ocak 2016 yılında Padideh

1 Temmuz 2016 yılında Pars Jam

1 Ağustos 2017 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2018 yılında Khosheh Talaei

30 Temmuz 2019 yılında Sorkhpooshan

Sepehr Roozitalab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sepehr Roozitalab şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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