Sepetini alan geldi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen Bağ Bozumu Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sepetini alan geldi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen Bağ Bozumu Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan vatandaşlar hem eğlendi, hem de üzüm kesti.

Ürgüp Belediyesi tarafından bu yıl 51.si düzenlenen Uluslararası Bağ Bozumu festivalinin son gününde bağ bozum etkinliği düzenlendi. Festival çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katılan misafirler bağda hem üzüm kestiler, hem de doyasıya üzüm yediler.

Bağ bozum etkinliğinde konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, "Bu yıl 51.'sini düzenlediğimiz Uluslararası Bağ Bozumu Festivalimizin son günündeyiz. Bu gün bağcılık sektörünün ürettiği üzümlerin bozumunu gerçekleştiriyoruz. Hem ilçemizden, hem de bu festival amacıyla ilçemize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizle şu an bağdayız ve üzümlerimizi kesiyoruz. Üreticilerimizin ürettiği üzümün daha iyi tanıtılması ve üretimi teşvik anlamında özellikle Ürgüp'ün kültürel unsurlarının yansıtıldığı festival oldu. Her geçen yıl çeşitli etkinliklerle zenginleştirdiğimiz bir festival. Yaklaşık 3 gündür binlerce insanımızı misafir ediyoruz. İnşallah bu yıl bereketli geçecek, çiftçilerimizi ürünlerini en güzel şekilde değerlendirip hem ilçe ekonomisine, hem de kendi ekonomilerine katkıda bulunacak. Aynı zamanda da bu ürünlerin tüm dünya tarafından tanıtılmasına bu düzenlediğimiz festivalde vesile olacak" dedi.

Aktürk, "Şenlik havasında üzümlerimizi topluyoruz. Şu an tüm vatandaşlarımızla bağdayız. Herkes kestiği üzümü evine götürecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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