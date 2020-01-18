Sepetli motosiklet tarlaya uçtu: 6 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sepetli motosikletin tarlaya uçması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.45'te Avşar Mahallesi Çakalazmak mevkiinde meydana geldi. Tarladan dönen Mehmet Oruç (55) yönetimindeki 45 ZC 8755 plakalı sepetli motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada sürücü Mehmet Oruç ile birlikte motosikletin sepetinde bulunan Sultan Oruç (31), Mehmet Eren Ceyhan (7), Ali Efe Ceyan (12) Zeynep Gül Solmaz (8), Ecrin Nur Solmaz (11) çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, yapılan tedavinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

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Kaynak: DHA