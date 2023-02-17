Seppe Geukens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seppe Geukens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seppe Geukens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seppe Geukens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seppe Geukens 10 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seppe Geukens Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seppe Geukens, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Seppe Geukens'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Seppe Geukens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seppe Geukens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Seppe Geukens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seppe Geukens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dessel Sport

Seppe Geukens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seppe Geukens şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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