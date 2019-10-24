Sequeira sarı kart gördü, tabelada Bennett yazdı!

Beşiktaş ile Braga arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin 19. dakikasında Portekiz ekibinden 5 numaralı Sequeira sarı kart görürken, stat ekranında Wolverhampton'ın 5 numarası Bennett'in ismi yazdı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş ile Braga arasında oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında Güven Yalçın'ı faulle durduran 5 numaralı oyuncu Nuno Sequeira, hakem Alejandro Hernandez tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ancak Beşiktaş Park'ta bulunan ekranlarda sarı kartı 5 numaralı formasıyla Ryan Bennett'in gördüğü anons edildi. Beşiktaş'ın 2 hafta önce sahasında karşı karşıya geldiği Wolverhampton forması giyen Ryan Bennett, siyah-beyazlı ekibe karşı kadroda olmasına karşın forma giymemişti.

Kaynak: İHA