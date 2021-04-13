Sera isminin anlamı nedir, Sera ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sera isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sera ismi ne demek, Sera ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sera isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sera İsminin anlamı nedir? TDK Sera anlamı:

Sera ismi TDK'da Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, limonluk, ser anlamında bulunmaktadır.

Sera İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sera ismi Kuran'da yer almaktadır.

Sera isminin kökeni:

Sera ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 1275 kişi Sera ismini kullanmaktadır.

Sera isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Sera isminin rengi:

Horozibiği

Sera ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Sera isminin Harf Analizi Nedir ?

Sera ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Sera isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sera ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

R : 21

A : 1

= 50 – Sera İsminin Numeroloji Toplamı 50’dir.

Sera ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sera isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Sera isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

S: 1 E: 5 R: 9 A: 1 = 16

1 + 6 = 7 Kader sayısıdır

Sera isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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