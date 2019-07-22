Sera Kadıgil Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERA KADIGİL KİMDİR?

Doğum tarihi : 29.Kasım.1984

Sera Kadıgil kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Avukat

Sera Kadıgil doğum yeri : İstanbul

SERA KADIGİL BİYOGRAFİSİ

CHP Parti Meclis Üyesi

Sera Kadıgil, 29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Saliha Sera Kadıgil’dir. Babası Gümüşhane’nin Kelkit İlçesi Babakonağı Köyü’ndendir. Babası avukat Engin Çelik Kadıgil’dir. Annesi Sevilay Kadıgil’dir. 2003 yılında Vefa Lisesinden mezun oldu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra avukat olarak İstanbul Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaya başladı.

2007 yılında İstanbul Üniversitesinde Özel Hukuk alanında başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2010 yılında "Sinema Eserleri" üzerine yazdığı tezi ile tamamladı. Aynı dönemde Londra Queen Mary Üniversitesinde fikir ve sanat eserleri ile telif hakları üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır. İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanındaki doktora eğitimi devam etmektedir.

2008 yılından bu yana İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olan Sera Kadıgil, aynı zamanda “Kadıgil” Hukuk Bürosu'nun sahibidir.

Münhasıran kültür sanat alanında faaliyet gösteren Sera Kadıgil; Oyuncular Sendikası, Sinema TV Sendikası, Görüntü Yönetmenleri Derneği, Kamera Asistanları Derneği, Reji Asistanları Derneği, Prodüksiyon Amirleri Derneği ve Bağımsız Tiyatrolar Derneği Girişimi'nin kurucu avukatı olup bu kurumların yanı sıra Bakırköy Belediye Tiyatrosu Oyuncuları Girişimi ve İstanbul Şehir Tiyatrosu Çalışanları Derneği (İŞTİSAN)'ın da avukatıdır.

2014 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi PM üyesidir. 2016 yılında CHP Parti Meclisi Üyesi, Hukuk ve Seçimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı- Hukuk İşleri Sorumlusu olarak görev almıştır.



Sera Kadıgil, 31 Ocak 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada ifade vermek üzere geldiği adliyede polisler tarafından gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, söz konusu paylaşımlarda “Cumhurbaşkanı'na hakaret” ve “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçunu işlemekle suçlandığı öğrenildi. Ertesi gün serbest bırakıldı.

Sera Kadıgil savcılığa verdiği ifadenin ardından, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.