Sera Kadıgil'in tepki çeken sözleri nedeniyle RTÜK'ten Tele1 kanalına 3 gün yayın yasağı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) Tele1'e 3 gün yayın durdurma yasağı.

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Sera Kadıgil'in tepki çeken sözleri nedeniyle RTÜK'ten Tele1 kanalına 3 gün yayın yasağı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yazılı açıklama yaparak Tele1 yayın kuruluşuna 3 gün yayın yapmama cezası verildiğini duyurdu. Yayın yapma yasağı Enver Aysever'in Ayrıntılar isimli programına konuk olan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in Diyanet İşleri Başkanlığı ve imam hatiplilere yönelik tepki çeken ifadelerinden dolayı verildi.

LİSANSINI KAYBEDEBİLİR

RTÜK Tele1'in bahsi geçen yayın nedeniyle 6112 Sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Yayın hizmetler, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı kuruluşa 3 gün yayın durdurma ve idari para cezası verilmesine karar verdi.

Yayıncı kuruluş, 1 yıl içerisinde benzeri bir ihlal daha gerçekleştirdiğinde lisansını kaybedebilecek.

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