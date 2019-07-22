Sera Tokdemir Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERA TOKDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi : 11.Nisan.1981

Sera Tokdemir kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Sera Tokdemir doğum yeri : Mersin

SERA TOKDEMİR BİYOGRAFİSİ

Sera Tokdemir, 11 Nisan 1981 tarihinde Mersin’de doğmuştur. Babası yarış atı yetiştiricisidir. Sera Tokdemir küçüklüğünüzden beri atlarla büyümüştür ve 3 tane yarış atı vardır. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek okulundan mezun oldu. Okul yıllarında tiyatro grubuna dahil olarak, okulun sahnelediği bir çok oyunda yer aldı.

Zirve Sanat Merkezinde Tiyatro, Şan, Diksiyon Eğitmi alarak oyunculuk hayatına başladı. 2009 yılında Plato Film Okulunda Ayla Algan yönetiminde Oyuncu Yönetimi, Beden Dili, Dublaj, Sinema-Dizi-Reklam Oyunculuğu Eğitimi aldı.

Sinema, dizi, reklam ve klip çalışmalarında yer aldı. Biscolata, Damla Su, Vodafone, Fiat Punto, Bioder, Bioxcin reklam filmlerinde oynadı.

Üniversite biter bitmez evlendi, Boran adında bir çocuk sahibi oldu ve boşandı.

2009 yılında “İstanbul Çocukları” adlı dide oynamaya başlayarak dizi oyuncusu oldu. Barış Falay, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Oya Okar ile birlikte oynadı.

2014 yılında “Kertenkele” adlı dizide Timur Acar, Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Eda Özerkan, Umut Oğuz ile birlikte rol aldı.

2014 yılında Show TV ekranında “Analı Oğullu” ismi başlayan daha sonra konsept değiştirip Kanal D'ye “Anasının Oğlu” ismiyle devam eden dizide Sermiyan Midyat, Onur Buldu, Melisa Sözen, Köksal Engür, Durul Bazan, Çiğdem Tunç, Devrim Yakut, Erdal Tosun gibi oyuncularla beraber rol aldı.



Klip Çalışmaları:

2009 - Mustafa Ceceli-Limon Çiçekleri

2010 - Yaşar & Yıldız Usmonova-Seni Severdim

Tiyatro :

2013 - Arap Saçı

2009 - 2010 - Elbiseler Fora

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Kertenkele (Zehra) (TV Dizisi)

2014 - Analı Oğullu (Lal) (TV Dizisi)

2013 - Yüksek Giriş (Ece) (TV Dizisi)

2013 - Su ve Ateş (Sinema Filmi)

2013 - Ben de Özledim (TV Dizisi)

2012 - Bana Bir Soygun Yaz (Papatya) (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (Zeliha Bakırcı) (TV Dizisi)

2010 - Çakallarla Dans (Sinema Filmi)

2010 - 2012 - Kanıt (Zeynep) (TV Dizisi)

2009 - Kapalı Çarşı (Melek) (TV Dizisi)

2009 - Hırçın Kız Kadife (Sibel) (TV Filmi)

2009 - Ey Aşk Nerdesin (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2009 - Aşk Geliyorum Demez (Şebnem) (Sinema Filmi)

2009 - İstanbul Çocukları (Ceren) (TV Dizisi)

Kısa Film Çalışmaları:

2009 - Deruni-Deruni, Kafes-Esra (Plato Film Okulu)

2010 - Jurnal-Mehtap (Yönetmen; Abdulbaki Yavuz)

2010 - Tesadüf-Pınar (Yönetmen; Alihan Sakman)

2010 - Ninem İstanbul’da-Sultan (Avrupa Kültür Başkenti Projesi)