Seracı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seracı görev tanımı nedir, Seracı ne iş yapar, Seracı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seracı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seracı Tanımı;

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Seracı Maaşı Ne Kadar? 2022 Seracı Maaşları

Seracı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Seracı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seracı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.06

Meslek Adı :

Seracı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seracı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, örtüaltı sebze yetiştirme tesislerinin kuruluş, üretime hazırlama, fide ve sebze yetiştirme, ürün hasadı ve hasat sonrası işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seracı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Örtüaltı sebze yetiştirme tesisinin yer ve yöneyini belirlemek,

b) Tesis projesinin yapılmasını sağlamak,

c) Projeye göre tesisin yapı elemanlarını temin etmek,

d) Toprak tesviyesi yapmak,

e) Tünel tesisini kurmak,

f) Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik analizlerini yaptırmak,

g) Toprak dezenfeksiyonu, solarizasyonu yapmak,

h) Toprağı sürmek, bellemek, çapalamak,

i) Sulama sisteminin kurulmasını sağlamak,

j) Bitki tür ve çeşidini; ekim ve dikim takvimini; gerekli tohum/fide miktarını belirlemek,

k) Tohumları ekmek,

l) Viyollerde, yastıklarda fide yetiştirmek,

m) İlaçlama yapmak,

n) Fide sulaması yapmak,

o) Gölgeleme, aydınlatma, seyreltme yapmak,

p) Fideleri yerlerine dikmek, can suyu vermek,

q) Tesis ısısını ayarlamak, nem kontrolü yapmak,

r) Bitki aralarının çapalamasını yapmak,

s) Yaprak budaması yapmak,

t) Meyve seyreltmesi yapmak,

u) Toprak ve yaprak gübrelemesi yapmak,

v) Sulama yapmak,

w) Ürün hasadı yapmak,

x) Hasad sonrası toprağı sürmek,

y) Örtü malzemelerinin korunmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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