Serafim Cojocari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serafim Cojocari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serafim Cojocari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serafim Cojocari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serafim Cojocari 7 Ocak 2001 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serafim Cojocari Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Serafim Cojocari'nin FC Bălți ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serafim Cojocari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serafim_7/

Serafim Cojocari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serafim Cojocari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serafim Cojocari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serafim Cojocari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2020 yılında Sheriff U19

1 Ocak 2021 yılında Sheriff-2

1 Temmuz 2021 yılında FC Sheriff

1 Eylül 2022 yılında FC Bălți

30 Haziran 2023 yılında FC Sheriff

Serafim Cojocari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serafim Cojocari şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Serafim Cojocari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

(-2020) Academia Zimbru Chișinău(2020-2021) Academia Sheriff Tiraspol

Moldova U21 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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