Serafin Szota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serafin Szota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serafin Szota kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Serafin Szota ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Serafin Szota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serafin Szota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serafin Szota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serafin Szota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serafin Szota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serafin Szota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serafin Szota 4 Mart 1999 tarihinde Namysłów şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serafin Szota Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Serafin Szota, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Serafin Szota'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Serafin Szota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serafin Szota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Serafin Szota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serafin Szota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lech Academy

1 Temmuz 2014 yılında Lech U19

10 Şubat 2017 yılında Lubin U19

12 Temmuz 2017 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2018 yılında Odra Opole

30 Haziran 2019 yılında Zaglebie Lubin

1 Ağustos 2019 yılında Wisla Krakow

7 Şubat 2020 yılında Stomil

31 Aralık 2020 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2022 yılında Widzew Lodz

Serafin Szota kimdir

Serafin Szota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serafin Szota şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Start Namysłów (-2012), Lech Poznań (2012-2/2017), Zaglebie Lubin (2/2017-2017)

Serafin Szota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Serafin Szota nereli

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