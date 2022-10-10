Seramik Fırın İşçisi (Karo) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seramik Fırın İşçisi (Karo) görev tanımı nedir, Seramik Fırın İşçisi (Karo) ne iş yapar, Seramik Fırın İşçisi (Karo) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seramik Fırın İşçisi (Karo) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seramik Fırın İşçisi (Karo) Tanımı;

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Seramik Fırın İşçisi (Karo) Maaşı Ne Kadar? 2022 Seramik Fırın İşçisi (Karo) Maaşları

Seramik Fırın İşçisi (Karo) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Seramik Fırın İşçisi (Karo) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seramik Fırın İşçisi (Karo) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.32

meslek Adı :

Seramik Fırın İşçisi (Karo)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seramik üretiminde preslenmiş,sır kaplanmış ve serigraf baskısı tamamlanmış karoların talimatına uygun olarak bant üzerinden fırına sıralı grup olarak girmesini ve tanımlı sürelerde pişirilmesini sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Seramik Fırın İşçisi (Karo),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fırını,yürütme bantlarını ve bekleme/besleme vagonlarını günlük kullanıma hazırlamak,

b) Ürün cinsini otomasyon panosundan seçip onaylayarak makineye ürünü tanıtmak,

c) Aktarma bandı,Sırlama bandı ve fırın giriş bandı motor hız ayarlarını yapmak,

d) Bant fotosellerinin kontrolünü yapmak ve ürüne göre okuyucuları ayarlamak,

e) Geçici karo stoklama ve geri besleme vagonlarının hız ayarlarını yapmak,

f) Fırın giriş grup sayısını ürüne göre belirlemek ve bant ayarını yapmak, g) Gerektiği durumlarda raylar üzerinden manuel istifleme vagonu beslemesi yapmak,

h) Fırın girişi bant arızalarını ve fırınlama sorunlarını tespit ederek gidermek,

i) Üretim duruşlarını tespit ederek nedenleriyle beraber otomasyon panosuna veri girişini yapmak,

j) Bant üzerinden defolu ürün tespiti yapmak, defolu karoları fırına girmeden ayırmak,

k) Fırının ve bantların temizlik,bakım ve yağlamasını yapmak, bakım işlemlerine nezaret etmek,

l) Fırınlama işlemleri konusunda amirini bilgilendirmek,

m) Vardiya bilgilerini kaydetmek ve görevi bir sonraki vardiya görevlisine devretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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