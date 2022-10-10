Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo) görev tanımı nedir, Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo) ne iş yapar, Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo) Tanımı;

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Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo) Maaşı Ne Kadar? 2022 Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo) Maaşları

Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.57

Meslek Adı :

Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim bölümünün karo ihtiyacını karşılamak amacıyla pres makinası hunisine gelen granülü makinada presleyerek istenilen ebatlarda fayans karosu oluşturma ve çıkan karoları Sırlama işlemleri için üretim bandına gönderme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seramik Pres Makinası Operatörü (Karo),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pres makinasını ve kurutma odasını günlük kullanıma hazırlamak,

b) Ürüne uygun pres kalıbını pres yuvasına takmak,

c) Ürün cinsini panodan seçip onaylayarak makinaya ürünü tanıtmak,

d) Karo çıkış bantını açmak ve hız ayarını yapmak,

e) Karo çevirici bantın çalışmasını sağlamak ve hızını ayarlamak,

f) Granül besleme arabasını kontrol edip kullanıma hazırlamak,

g) Granülün pres besleme arabasına dolmasını sağlamak,

h) Besleme arabasının ileri geri hareketini kontrol etmek,sorun varsa gidermek,

i) Presleme bölümünün pres işlemini gözlemlemek,presleme sorunlarını tespit ederek gidermek,

j) Defolu ürün tespiti yapmak,makinayı durdurarak, defolu karoları ayırmak,

k) Kalıp aşınmalarını tespit etmek ve kalıp değişimi yapmak,

l) Makinanın yağ seviyesini kontrol etmek,eksildiğinde tamamlamak,

m) Makine ve sistemin filtrelerini, yağ filtrelerini temizlemek,

n) Makinanın ve Bant üzerinin fotosel ayarlarını yapmak,

o) Pres makinasının ve bantların temizlik,bakım ve yağlamasını yapmak,

p) Makinanın hareketli noktalarını ve filtreleri temizlemek,

q) Presleme sistemi baklımlarının yapılmasını sağlamak ve bakım işlemlerine nezaret etmek,

r) İşlemler konusunda amirini bilgilendirmek,

s) Vardiya bilgilerini kaydetmek ve görevi bir sonraki vardiya görevlisine devretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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