Seramik sergisinde satılanlar gençlere burs olarak verilecek

IC İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer'in seramik eserlerinden oluşan sergisinin açılışı, IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve IC Vakfı kurucusu İbrahim Çeçen, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, IC Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, IC Vakfı bursiyerleri, sanatçı ve sanatseverlerle gerçekleşti.

10 senedir IC Vakfı'nın Genel Müdürü ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Dr. Meral Dinçer, sanatın her yaşta öğrenilebilir ve geliştirilebilirliğinden yola çıkarak, herkesin sanatın bir

kolu ile içi içe yaşamasının, mutlu, hoşgörülü ve sağlıklı bir

toplumun mutlak şartı olduğunu ifade etti.

Meral Dinçer, "Ben sanatçı değilim, keşke olabilseydim, seramiği öğrenmeye ve amatörce yapmaya çalışıyorum. Sanatçı olabilmek çok özel yetileri ve kişiliği gerektiriyor. Ancak ben, bu ilerlemiş yaşımda, gençlikte yapamadıklarımızı yapabileceğimizi ve hiçbir şey için geç kalınmadığını göstermek istedim. 2 yıldır yoğun iş tempomun yanında seramik dersi alarak, üretmeye başladım. Seramik kili ile buluşunca tüm stres, olumsuz enerjiniz gidiyor. Üretmek ve sanatın bir kolu ile ilgilenmek hem sizi daha çok hayata bağlıyor, hem de hayata bambaşka bir gözle bakmanızı sağlıyor. Sanatla ilgilenmek aslında nefes almak gibi, tüm canlıları, yaşamı sevmek" dedi.

Meral Dinçer'in amatörce başlayan seramik sevgisi, aynı zamanda vakıfcılık duygusuyla, gençlere sevgisi ile birleşince, serginin amacı da buna yöneldi. IC Vakfı olarak yıllardır eğitim, sağlık, spor konularında pek çok anlamlı projeler yaptıklarını ifade eden Dinçer, sergideki seramik eserlerinin satışından elde edilen tüm geliri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim bursu olarak bağışlayacağını ifade etti. Meral Dinçer, "Aslında hepimizin bireysel de olsa eğitim için yapacağımız şeyler var. Bu sergide satılan bir obje, belki de bir gencimizin 1 aylık yurt parasını veya 1 yıllık eğitim ihtiyacını karşılayacak. Dolayısıyla seramikleri alanlar da öğrencilerin eğitimine bir parça da olsa da destek vermiş olacaklar. Ben de ürettiğim seramiklerin gençlerin eğitimine katkı sağlamasından dolayı büyük mutluluk duyacağım" dedi.

Serginin 16-23 Aralık tarihleri arasında IC Vakfı'nda gezilebileceği belirtildi.

Kaynak: İHA