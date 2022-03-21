Seramik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seramik Teknikeri görev tanımı nedir, Seramik Teknikeri ne iş yapar, Seramik Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seramik Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seramik Teknikeri Tanımı;

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Seramik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Seramik Teknikeri Maaşları

Seramik Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Seramik Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seramik Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.37

Meslek Adı :

Seramik Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Seramik hammaddelerinden mutfak, banyo takımları, fayans, çini izolatör,duvar panosu, porselen süs eşyaları yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seramik Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Seramik ürünleri tasarlamak, eskiz ve çizimler yapmak,

b) Alçı ve çamurdan modeller hazırlamak

c) Hazırladığı modellerin alçı,polyester ,kauçuk kalıplarını almak,

d) Döküm çamuru hazırlamak, akışkanlığını ve yoğunluğunu kontrol etmek,

e) Ayaklı çarkta veya elektrik motorlu tornada seramik çamuruna şekil vermek,

f) Seramik çamuru ile pişme, küçülme ve kuruma , küçülme denemeleri yapmak,

g) Sır altı veya sır üstü boyalar kullanarak fırça veya püskürtme usulleri ile mamuller üzerine dekor ve süslemeler yapmak,

h) Sır değirmeninde çeşitli madenlerin öğütülmesini sağlayarak formüllere uygun sır hazırlamak veya yeni sır elde edilmesi için denemeler yapmak,

i) Püskürtme, daldırma veya elek baskı usullerini kullanarak sırlı pişirim öncesinde ürünleri sırlamak,

j) Ürünlerin fazlalıklarını kesmek, pürüzleri zımparalamak,çeşitli ebatlarda kulplar hazırlamak ve takmak,

k) Seramik fırınında çeşitli sıcaklık derecelerinde bisküvi pişirim, sırlı pişirimin yapılmasına nezaret etmek, ısı değerlerini kontrol etmek,

l) Seramik fırınının doldurulması boşaltılması işlerini yapmak,

m) Seramik ürünlerin darbeye ve asitlere karşı dayanıklılığını kontrol etmek,

n) Kullandığı makine araç ve gereçlerin basit bakım ve onarımlarını yapmak,

o) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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