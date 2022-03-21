Seramik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seramik Teknisyeni görev tanımı nedir, Seramik Teknisyeni ne iş yapar, Seramik Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seramik Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seramik Teknisyeni Tanımı;

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Seramik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Seramik Teknisyeni Maaşları

Seramik Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Seramik Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seramik Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.33

Meslek Adı :

Seramik Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üç boyutlu form ve yüzey değerlendirmelerine dayalı çeşitli tasarımlar yapabilen bu tasarımları serbest şekillendirme yöntemleri ile şekillendirebilen, kurutma, dekorlu-dekorsuz,sırlı-sırsız pişirimlerini tekniklerine uygun yaparak çeşitli ürünleri ortaya çıkartabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seramik Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Form tasarımı yapmak,

c) Form tasarımlarını kağıda aktarmak,

d) Yapılan tasarımları kağıt üzerinde renklendirmek,

e) Yarı mamul üzerinde yüzey dekor uygulamaları yapmak,

f) Formları kurutmak,

g) Mamül (Bisküvi)pişirimi yapmak,

h) Sır hazırlamak,

i) Sırlama yapmak,

j) Sır pişirimi yapmak,

k) Sır üstü dekor boya çalışmaları yapmak,

l) Sır üstü pişirim yapmak,

m) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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