Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni görev tanımı nedir, Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni ne iş yapar, Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni Tanımı;

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Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.21

Meslek Adı :

Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam ve seramik üretimi yapılan işyerlerinde ürünün hammadde aşamasından üretim aşamasına kadarki süreçte teknik ara eleman olarak çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cam ve seramik üretiminde kullanılan hammaddelerin tespitini ve teminini sağlamak,

b) Hammaddeden numune almak, laboratuara göndermek, gelen sonuçların uygunluğunu kontrol etmek,

c) Üretimde kullanılan makinelerde oluşabilecek arızaların giderilmesini sağlamak veya giderilmesi için sorumlulara bilgi vermek,

d) Cam eritme fırınlarında harmanın istenilen şekilde ergitilmesi konusunda çalışmak, makinelere kaliteli cam gitmesini sağlamak, e) Seramik hamurunun hazırlanması ve fırınlarda istenilen şekilde pişirilmesi konusunda çalışmak

,f) Kaliteli ürün üretimi için önlem almak,

g) Üretim bandının kontrolünü sağlamak,

h) Kalite kontrol bölümlerinde uygun olmayan ürünlerin sevkıyata karışmaması için önlem almak,

i) Sorumluluğunda çalışan personelin eşgüdümü ve yetiştirilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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