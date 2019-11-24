Seramiksan'dan Bumpy serisi

İSTANBUL (AA) - Seramiksan'ın Bumpy serisi, mekanlara tasarım özgürlüğü sunuyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, Seramiksan'ın son dönemin popüler küçük karo trendine yeni bir yorum getiren, hareketli rölyefli ve parlak yüzeye sahip Bumpy serisi, mercan, hardal, ada çayı yeşili, kül mavi, vizon, antrasit gibi soft ve canlı renklerden oluşan 11 farklı düz renk seçeneğiyle mekanlara tasarım özgürlüğü imkanı tanıyor.

Modern yaşam alanlarının vazgeçilmezi olacak zarif ve modern görünümlü Bumpy serisi, 10x30 ve 10x40 santimetre olmak üzere iki farklı ebatla, küçük alanları büyük gösterirken, büyük alanlara ise hareketlilik katıyor.

Kaynak: AA