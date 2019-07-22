Serap Aksoy Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERAP AKSOY KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Haziran.1964

Serap Aksoy kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Serap Aksoy doğum yeri : İstanbul

SERAP AKSOY BİYOGRAFİSİ

Serap Aksoy, 24 Haziran 1964 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Devlet Konservatuarı Bale bölümünden mezun oldu. Münih Müzik Akademisi'nde bale dersleri aldı. Devlet Opera ve Balesi'nde profesyonel dansçılık eğitimleri almış ve bale yaptı.

Çasod üyesi olan Serap Aksoy, çeşitli sinema filmleri ve tv dizilerinde rol almakta ve sunuculuk yapmaktadır.

1992 yılında Tunç Başaran'ın yönetmenliğini yaptığı “Piano Piano Bacaksız” sinema filminde Rutkay Aziz, Meriç Başaran, Yaman Okay, Meral Çetinkaya, Ayşegül Ünsal, Suna Selen, Menderes Samancılar ile beraber rol aldı.

1993 yılında yapımcılığını Zeki Demirkubuz’un yaptığı “C-Blok” adlı sinema filminde Fikret Kuşkan, Selçuk Yöntem, Zuhal Gencer ile başrolde oynadı.

2006 yılında “Hatırla Sevgili” adlı dönem dizisinde Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık başrollerde oynarken Serap Aksoy ise Hüseyin Avni Danyal’ın canlandırdığı Adnan Menderes’in eşi Berin Menderes rolünü oynamıştır.

2010 yılında “Kukuriku - Kadın Krallığı” adlı filmde Levent Ülgen, Didem Erol, Ali Düşenkalkar, Ceren Soylu, Ayşen Gruda, Melike Öcalan ile birlikte rol aldı.

TV 8'de "Alkışlar" adında bir kültür sanat programını yaptı. Bu program 2004 yılının mart ayında yayından kaldırıldı. TRT2’de Merhaba Beyler Talk Show, Star TV’de Serab'ın Ajandası, Kültür Sanat Programı, Show TV’de Neredesin, Çocuk Realite Show Sunuculuğu yaptı.

2014 yılında yapımcılığını Medyapım'dan Fatih Aksoy'un yaptığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, başrollerini Damla Sönmez, Barış Kılıç, Canan Ergüder ve Ayşe Akın'ın paylaştığı “Güllerin Savaşı” adlı dizide Cahide Hekimoğlu karakterini canlandırdı. Sercan Badur, Turgay Tanülkü de oyuncu kadrosunda idi. Murat Serezli de bu dizide kötü adam İlhan karakterini canlandırmıştır.

Serap Aksoy, 1998 yılında rahmetli bakan Aydın Güven Gürkan ile evlendi. 22 Ocak 2006 tarihinde eşi mide kanserinden öldü. Burcu Gürkan adında bir kızı vardır.



Ödülleri :

1992 - 29. Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (İki Kadın)

1974 - Siyad, En iyi Drama, Mısır

Filmleri ve Dizileri :

2014 - 2015 - Güllerin Savaşı (Cahide Hekimoğlu) (TV Dizisi)

2014 - Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Güllü) (Sinema Filmi)

2010 - Kukuriku - Kadın Krallığı (Zambak) (Sinema Filmi)

2009 - Sonsuz (Sevim) (Sinema Filmi)

2009 - Kül ve Ateş (Ayten İsfendiyar) (TV Dizisi)

2007 - Kilit (Sinema Filmi)

2007 - Kara Yılan (Belkıs) (TV Dizisi)

2006 - Hatırla Sevgili (Berrin Menderes) (TV Dizisi)

2005 - Aşka Sürgün (Ahuzar Azizoğlu) (TV Dizisi)

2005 - Aşk Yolu (Nigar Yalçiner) (TV Filmi)

1999 - Hayal Kurma Oyunları (Anne) (Sinema Filmi)

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Sinema Filmi)

1994 - Geçmişin İzleri (TV Filmi)

1993 - C-Blok (Tülay) (Sinema Filmi)

1992 - İki Kadın (Sinema Filmi)

1992 - Piano Piano Bacaksız (Kamile) (Sinema Filmi)

1989 - Kantodan Tangoya (Sinema Filmi)

1987 - Yer Demir Gök Bakır (Taşbaş'ın Karısı) (Sinema Filmi)

1987 - Yaprak Dökümü (Fikret) (TV Dizisi)

1986 - Değirmen (Nadya) (Sinema Filmi)

1983 - Kartallar Yüksek Uçar (Mebrule Karabulut) (TV Dizisi)