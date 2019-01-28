Serap Özçelik Arapoğlu’dan sezona altın madalyalı başlangıç

Karatede 2019 sezonu Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Karate 1 Premier Lig etabıyla başladı. Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu'nun altın madalya kazandığı organizasyonu Merve Çoban ile Erkek Kata Milli Takımı da bronz madalya ile noktaladı.

Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) her yıl düzenlediği ve 2019'da yedi etap üzerinden organize edilecek Karate 1 Premier Lig'de sezonun ilk etabı Fransa'da yapıldı. 25-27 Ocak tarihleri arasında başkent Paris'te düzenlenen müsabakalarda 8 kadın, 12 erkek karateciyle katılım gösteren Büyükler Karate Milli Takımımız, bir altın, iki bronz madalya kazandı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na puan veren müsabakalar arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'in Paris etabında 82 ülkeden 776 karateci mücadele etti. 2018'i Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi olarak kapatan Serap Özçelik Arapoğlu, sezona altın madalyalı bir başlangıç yaptı. Kumite 50 kiloda 2018 Dünya Şampiyonası finalinde kaybettiği Japon Miho Miyahara'yı 6-0 yenen Serap, rakibinden hem rövanşı aldı hem de 2019'un ilk müsabakasında şampiyonluğa ulaştı.

Merve Çoban'dan bronz madalya

Kumite 61 kiloda üçüncülük maçına çıkan Merve Çoban ise karşılaştığı İranlı Rozita Alipourkeshka'nın diskalifiye olmasıyla bronz madalya ile organizasyonu noktaladı. Avrupa üçüncülüğü ve dünya beşinciliği bulunan Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımımız da yenilenen kata sisteminde Fransa'yı (Puan: 24.68 - 23.40) mağlup ederek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

2017'nin ardından 2018'de de sıkletinin en iyisi olan Serap Özçelik Arapoğlu ile Eray Şamdan, Burak Uygur ve Uğur Aktaş ödüllerini, Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos'un elinden aldı.

Kaynak: İHA