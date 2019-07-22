Serap Paköz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERAP PAKÖZ KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Haziran.1965

Serap Paköz kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Spiker, TV Sunucusu

Serap Paköz doğum yeri : Ankara

SERAP PAKÖZ BİYOGRAFİSİ

Serap Paköz, 15 Haziran 1965 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Karadeniz kökenlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okumuştur. Adana, Çukurova Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nde okudu. Daha öğrenciyken TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik yapmaya başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında görev yaptı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı.

1995 yılında Sümer Ezgüile birlikte TRT televizyonuna hazırladıkları Ankara Rüzgarı isimli program Magazin Gazetecileri Derneğinin Tüm Kanalların En İyi Müzik Eğlence Programı ödülüne layık görüldü.

1997 yılında Kanal D televizyonuna geçti. 2,5 yıl sonra Kanal 6’ya sonra da ATV’de çalıştı. Daha sonra TGRT'ye geçti. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu.

2005 yılında Show TV'de “Biz bize” programı'nı hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de “Suç ve Ceza” programı'nı hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de “Yeniden Başlayalım” programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta “Yeni Bir Umut” programı'nı hazırlayıp sunmuştur.

Televizyonlarda yaptığı kadın programlarıyla adından söz ettirdi.

2007 yılında, Show TV'de yayınlanan sunuculuklarını Zeynep Tokuş ve Behzat Uygur’un yaptıkları “Şarkı Söylemek Lazım” yarışma programında Hakan Aysevkoçluğunda yarıştı.

Serap Paköz 1987 yılında şarkıcı Sümer Ezgü ile evlendi. 1999 yılında boşandılar. Ceren (d.1988) adında bir kız çocuğu vardır.



Serap Ezgü, boşandıktan sonra da Ezgü soyadını kullanmaya devam etti. Bir müddet sonra 2004 yılında Sümer Ezgü itiraz edince kızlık soyadı olan “Paköz” soyadını aldı.

Serap Paköz, 9 Kasım 2001 yılında tarihinde Vatan Gazetesi Yazı işleri Müdürü Atilla Güner ile evlendi. 8 Ocak 2007 tarihinde boşandı.

Eşinden ayrıldıktan sonra Bodrum' da bir köye yerleşti. Kendisi gibi bir televizyoncu olan Cem Hamuloğlu’yla 2009 yılından beri beraber yaşamaktadır.

2017 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan "Gerçeğin Peşinde" programını sunmaya başladı.