Serap Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Serap Yazıcı'nın biyografisi

Türk Anayasa Hukuku profesörü Prof. Dr. Serap Yazıcı'nın biyografisi merak ediliyor. Peki, Serap Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Prof. Dr. Serap Yazıcı'nın biyografisi...

PROF. DR. SERAP YAZICI KİMDİR?

59 yaşındaki Serap Yazıcı 1962 yılında Ankara'da doğmuştur.

On üç yaşında, annesinin hayatını kaybettiği ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında, görme yetisini kaybetti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1984 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. 1991-1992 tarihleri arasında, İngiliz Hükümetinden kazandığı bursla, Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde “Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş” konulu bir programa katıldı ve doktora tezi üzerine çalışmalarda bulundu.

1995 yılında yüksek lisansını tamamlayan Yazıcı, Hukuk Doktoru unvanını aldı. 2009’da, “Demokratikleşme Sürecinde Türkiye” ve “Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine” başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı.

Yazıcı, 1998 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 2012 yılına kadar Anayasa hukuku profesörü olarak görev aldı. Kapatılana değin İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde Gelecek Partisi'ne katıldı. Yazıcı daha sonra açıklanan başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak görev aldı.