Serap Yazıcı neden siyah gözlük takıyor, gözlerine ne oldu, gözlerinden rahatsız mı?

Katıldığı TV Programlarında yaptığı siyasi ve hukuki yorum ve analizlerinde dışında programlara sürekli siyah gözlükleriyle katılan ve gözleri gözükmeyen Serap Yazıcı, izleyiciler tarafından çok merak edilerek, neden siyah gözlük takıyor, gözlerine ne oldu, gözlerinden rahatsız mı? işte merak edilen soruların yanıtı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Serap Yazıcı, Altılı masanın hazırladığı ortak Anayasa metnini Gelecek Parti'si adına katılarak, basına açıklamada bulunduğu esnada, izleyiciler Yazıcı'nın takmış olduğu siyah gözlükleri merak etmiş araştırmaya başlamıştı .

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SERAP YAZICI NEDEN SİYAH GÖZLÜK TAKIYOR, GÖZLERİNE NE OLDU?

Serap Yazıcı, On üç yaşında, annesinin hayatını kaybettiği ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında, görme yetisini kaybetti Yazıcı,o tarihten bu yana katıldığı programlarda siyah gözlük kullanmaktadır.

SERAP YAZICI KİMDİR? HAYAT BİYOGRAFİSİ VE KARİYERİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1984 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. 1991-1992 tarihleri arasında, İngiliz Hükümetinden kazandığı bursla, Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde “Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş” konulu bir programa katıldı ve doktora tezi üzerine çalışmalarda bulundu.

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1995 yılında yüksek lisansını tamamlayan Yazıcı, Hukuk Doktoru unvanını aldı.

2009’da, “Demokratikleşme Sürecinde Türkiye” ve “Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine” başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı.

1 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde Gelecek Partisi'ne katıldı. Yazıcı daha sonra açıklanan başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak görev aldı