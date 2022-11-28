Serap Yazıcı neden siyah gözlük takıyor, gözlerine ne oldu, gözlerinden rahatsız mı?

Katıldığı Televizyon programlarına siyasi ve hukuki yorum ve analizlerde bulunan Serap Yazıcı, programlarda seyircilerin karşısına sürekli siyah gözlük takarak çıkması izleyiciler arasında Serap Yazıcı, neden siyah gözlük takıyor, gözlerine ne oldu, gözlerinden rahatsız mı? Diye araştırılmaya başlandı. detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
Serap Yazıcı neden siyah gözlük takıyor, gözlerine ne oldu, gözlerinden rahatsız mı?

Katıldığı TV Programlarında yaptığı siyasi ve hukuki yorum ve analizlerinde dışında programlara sürekli siyah gözlükleriyle katılan ve gözleri gözükmeyen Serap Yazıcı, izleyiciler tarafından çok merak edilerek, neden siyah gözlük takıyor, gözlerine ne oldu, gözlerinden rahatsız mı? işte merak edilen soruların yanıtı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Serap Yazıcı, Altılı masanın hazırladığı ortak Anayasa metnini Gelecek Parti'si adına katılarak, basına açıklamada bulunduğu esnada, izleyiciler Yazıcı'nın takmış olduğu siyah gözlükleri merak etmiş araştırmaya başlamıştı .

SERAP YAZICI NEDEN SİYAH GÖZLÜK TAKIYOR, GÖZLERİNE NE OLDU?

Serap Yazıcı, On üç yaşında, annesinin hayatını kaybettiği ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında, görme yetisini kaybetti Yazıcı,o tarihten bu yana katıldığı programlarda siyah gözlük kullanmaktadır.

serap-yazici-bolge-gundem-2.jpg

SERAP YAZICI KİMDİR? HAYAT BİYOGRAFİSİ VE KARİYERİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1984 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. 1991-1992 tarihleri arasında, İngiliz Hükümetinden kazandığı bursla, Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde “Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş” konulu bir programa katıldı ve doktora tezi üzerine çalışmalarda bulundu.

1995 yılında yüksek lisansını tamamlayan Yazıcı, Hukuk Doktoru unvanını aldı.

2009’da, “Demokratikleşme Sürecinde Türkiye” ve “Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine” başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı.

1 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde Gelecek Partisi'ne katıldı. Yazıcı daha sonra açıklanan başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak görev aldı

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 21-27 Kasım arasında 22 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 21-27 Kasım arasında 22 şüpheli gözaltına alındı
Mahkemede serbest bırakılan hırsızların akılalmaz cesareti! Bakın polisin neyini çaldı!
Mahkemede serbest bırakılan hırsızların akılalmaz cesareti! Bakın polisin neyini çaldı!
İnsanlıktan nasibinizi almadınız mı? Şimdi de Mardin'de boğaya şiddet: Başına torba geçirip...
İnsanlıktan nasibinizi almadınız mı? Şimdi de Mardin'de boğaya şiddet: Başına torba geçirip...
Sincan’da "Akademisyen Anne"Sincanlı hanımlarla bir araya geldi
Sincan’da "Akademisyen Anne"Sincanlı hanımlarla bir araya geldi
Son Haberler
İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte 29 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
İstanbullular dikkat! BEDAŞ'tan yarın için elektrik kesintisi uyarısı! İşte 29 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
On Numara sonuçları 28 Kasım 2022 Pazartesi| On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Kasım 2022
On Numara sonuçları 28 Kasım 2022 Pazartesi| On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Kasım 2022
Şarkıcı Sıla'nın acı günü! Aldığı ölüm haberiyle sarsıldı!
Şarkıcı Sıla'nın acı günü! Aldığı ölüm haberiyle sarsıldı!
Serap Yazıcı neden siyah gözlük takıyor, gözlerine ne oldu, gözlerinden rahatsız mı?
Serap Yazıcı neden siyah gözlük takıyor, gözlerine ne oldu, gözlerinden rahatsız mı?
Bilecik belediyesi Şeyh Edebali Türbesi yolu çalışmalarına devam ediyor
Bilecik belediyesi Şeyh Edebali Türbesi yolu çalışmalarına devam ediyor
Eski koca dehşeti! Çocuklarını hiçe saydı, gözleri önünde boşandığı eşini bıçakladı!
Eski koca dehşeti! Çocuklarını hiçe saydı, gözleri önünde boşandığı eşini bıçakladı!
Çok Okunanlar
Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu! Acı haberi menajeri doğruladı, sanat dünyası yasa boğuldu!
Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu! Acı haberi menajeri doğruladı, sanat dünyası yasa boğuldu!
Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!
Serdar Tuncer'in MY Mecra programında tepki çeken anlar! Yunus Peygamber hakkında ağızları açık bırakacak ifadeler kullanıldı!
Adaylık krizi ipleri gerdi! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu birbirine girdi: Sol medyanın gözü kör kulağı sağır!
Adaylık krizi ipleri gerdi! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu birbirine girdi: Sol medyanın gözü kör kulağı sağır!
28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Oğlak, geride bırakman gerekenler var, Balık, sana iyi geleni yap!
28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Oğlak, geride bırakman gerekenler var, Balık, sana iyi geleni yap!
Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD) hizmetleriyle sektördeki etkisini artırıyor
Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD) hizmetleriyle sektördeki etkisini artırıyor
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ)'dan Elektrik dağıtımında kış hazırlığı
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ)'dan Elektrik dağıtımında kış hazırlığı
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var