Seray Gözler Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERAY GÖZLER KİMDİR?

Doğum tarihi : 28.Ağustos.1961

Seray Gözler kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu

Seray Gözler doğum yeri : Adana

SERAY GÖZLER BİYOGRAFİSİ

Seray Gözler, 28 Ağustos 1961 tarihinde Adana’da doğmuştur. Mimar SinanÜniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Seray Gözler, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Süper Baba’da oynadığı Şule, Yabancı Damat’ta oynadığı Hayriye ve Zoraki Koca’daki Sevim Abla rolleriyle tanınır.

Seray Gözler, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri vermektedir.

Seray Gözler, 1992senesinde çıktığı tiyatro turnesi sırasında Diyarbakır’da tanıştığı sinema oyuncusu Saydam Yeniay ile evlidir. Ege Yeniay adında bir oğlu vardır.

1993 yılında senaryosunu Ayhan Sonyürek, Güliz Kucur, Muharrem Buhara, Nilgün Öneş, Yavuz Turgul ve Sulhi Dölek’in yazdığı, yönetmenliğini Feyzi Tuna, Tunca Yönder, Ayşe Funda Aras, Kartal Tibet, Orhan Oğuz ve Osman Sınav’ın yaptığı “Süper Baba” dizisinde Şule karakterini canlandırırken Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam, Sevinç Erbulak, Bennu Yıldırımlar, Ümit Çırak, İsmet Ay, Mehmet Ulay, Suna Pekuysal, Mücap Ofluoğlu, Bülent Ortaçgil, Kürşat Alnıaçık, Metin Çekmez, Nihat Nikerel, Serhat Özcan ile birlikte rol aldı.

Seray Gözler, 2017 yılında yönetmenliğini Nihat Durak’ın yaptığı “Babam” adlı sinema filminde Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil, Cezmi Baskın, İhsan Varol, Ali Düşenkalkar, Güner Özkul ile birlikte oynadı.



Ödülleri :

2011 - İsmet Küntay Tiyatro ödülü - En iyi kadın sanatçı (İki Çarpı İki)

2002 - Afife Jale tiyatro ödülünü -en iyi komedi kadın sanatçısı ödülü (Kaktüs Çiçeği oyunu)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2009 - İki Çarpı İki : Behiç Ak - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001 - Kaktüs Çiçeği : Pıerre Barıllet / Jean-Pıerre Gredy – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1996 - Orkestra (oyun) : Arthur Miller - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1995 - Giydirici : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 - Cadı Kazanı : Arthur Miller - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993 - Don Juan : Moliere - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992 - Uykulu Gözler : Bernard Slade - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991 - Umut Cinayeti : Burak Mikail Uçar - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991 - Düdüklüde Kıymalı Bamya : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988 - Oyunun Oyunu : Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987 - Cimri : Moliere - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 - Lodos (oyun) : Beyazıt Gülercan - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985 - Ah Şu Gençler : Turgut Özakman - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1984 - Sevgili Doktor : Neil Simon - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Tutsak (Sevim) (TV Dizisi)

2017 - Babam (Arif’in annesi) (Sinema Filmi)

2016 - 2017 - Hayat Şarkısı (Süheyla Cevher) (TV Dizisi)

2014 - Meleklerin Mucizesi (Editör) (Sinema Filmi)

2014 - Aşktan Kaçılmaz (TV Dizisi)

2013 - Gerçekten Mavi (Zeynep Ana) (Sinema Filmi)

2013 - Bir Yastıkta (TV Dizisi)

2012 - Sultan (Karaca) (TV Dizisi)

2010 - Halil İbrahim Sofrası (Gönül) (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Son Bahar (Gülşen) (TV Dizisi)

2008 - Arka Sokaklar 3. Sezon (Reyhan) (TV Dizisi)

2007 - Zoraki Koca (Sevim) (TV Dizisi)

2004 - Yabancı Damat (Hayriye Sadıkoğlu) (TV Dizisi)

2004 - Aynalar (Sevda) (TV Dizisi)

2001 - 2003 - Böyle mi Olacaktı (Ayşe Akman) (TV Dizisi)

1993 - Yalancı (TV Filmi)

1993 - Süper Baba (Şule) (TV Dizisi)

1992 - Yağmur Beklerken (Gül) (TV Dizisi)

1991 - Aldatacağım / Kaderimsin (Çiğdem Tunç Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1990 - Kuş Sayfaları (Anne Pervin) (TV Dizisi)

1989 - Ayaşlı ve Kiracıları (Haide) (TV Dizisi)

1988 - Bir Tren Yolculuğu (Zeynep) (TV Filmi)

1987 - Yağmur Kaçakları (Açelya) (Sinema Filmi)

1986 - Çalıkuşu (Müjgan) (TV Dizisi)

1985 - Cilalı İbo Beni Anneme Götür (Sinema Filmi)

1982 - Kara Şimşek (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

1973 - Yalan Rüzgarı (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)