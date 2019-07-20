Seray Kaya Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERAY KAYA KİMDİR?

Doğum tarihi : 04.Şubat.1991

Seray Kaya kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Dizi Oyuncusu

Seray Kaya doğum yeri : İstanbul

SERAY KAYA BİYOGRAFİSİ

Gülümse Yeter dizisinde “Gül” karakterini canlandırmaktadır.

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıyetten tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin’den de oyunculuk dersi aldı.

Aslında bir makyöz olan Seray Kaya, çıraklık dönemiyle birlikte 7 yıl bir güzellik merkezinde çalışmıştır.

2012 yılında yayınlanan ve başrollerinde Selin Demiratar, Kutsi, Güven Hokna, Sinem Öztürk, Gökhan Mete, Yeşim Salkım, Paşhan Yılmazel, Hakan Eratik, Fatma Karanfil, Nilgün Kasapbaşoğlu, İpek Özkök, Caner Kurtaran’ın oynadığı Huzur Sokağı dizisi ile oyunculuğa başladı.

2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve Selen Seyven, Şehsuvar Aktaş, Tuğçe Kurşunoğlu, Yeşim Salkım, Ayşenil Şamlıoğlu, Gökhan Alkan, Durul Bazangibi oyuncuların olduğu “Kocamın Ailesi” adlı dizide Miray karakterini canlandırdı.

2015 yılında “Evli ve Öfkeli” dizisinde oynadı.

Seray Kaya, 2016 yılında Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin'in oynadıkları “Gülümse Yeter” dizisinde Gül karakterini canlandırdı.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Gülümse Yeter (Gül) (TV Dizisi)

2015 - Evli ve Öfkeli (TV Dizisi)

2014 - 2015 - Kocamın Ailesi (Miray) (TV Dizisi)

2012 - Huzur Sokağı (TV Dizisi) 2012