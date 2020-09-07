Seray Kaya, Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu!

Kadın dizisinde canlandırdığı Şirin karakteri ile oyunculuğunu farklı bir boyuta taşıyan Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu Seray Kaya, Kadın dizinin final yapmasının ardından saçlarını kestirerek hayranlarını şaşırtmıştı. İşte Seray Kaya'nın yeni dizisi ve yeni imajı...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Diziye katılan yeni ismi yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından duyurdu.

Bozdağ paylaşımında 'Kuruluş Osman Güçlü Kadrosuyla Geliyor! Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda sevenleriyle buluşacak olan Seray Kaya'ya Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı.

SERAY KAYA KURULUŞ OSMAN'DA HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRACAK?

Her bölümü reyting rekorları kıran muhteşem dizi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olan güzel oyuncu Seray Kaya'nın dizide hangi karakteri canlandıracağı da merak konusu oldu.

YENİ SEZONDA YENİ İSİMLER

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu ekranların en çok izlenen dizilerinden Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Bahtiyar Engin ve Emin Gürsoy’un da rol alacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı. Dizinin Ekim ayında yayınlanması bekleniyor.

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise yıllarında bir güzellik merkezinde makyöz olarak hem çalışmış hemde eğitimini sürdürmüştür. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim alan Seray Kaya, ilk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide canlandırdığı Rezzan karakteri ile kameraların karşısına geçti. Birçok ünlü markanın reklam yüzü de olan Seray Kaya, bugüne kadar Evli ve Öfkeli, Rengarenk, Kocamın Ailesi gibi dizilerde rol almıştır.

Seray Kaya, Kadın dizisindeki rolüyle izleyenleri ekran başına topluyor.

Şu ana kadar herhangi bir sinema filminde rol almayan oyuncu, son olarak 2016 yılında Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin‘in oynadıkları “Gülümse Yeter” dizisinde Gül karakterini canlandırdı. Şimdilerde, Fox Tv'de yayınlanmakta olan Kadın dizisinde Şirin Sarıkadı karakterini canlandıran 27 yaşındaki Seray Kaya 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur

Seray Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Kadın (Şirin) (TV Dizisi)

2016 – Gülümse Yeter (Gül) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Kocamın Ailesi (Miray) (TV Dizisi)

2012 – Huzur Sokağı (TV Dizisi) 2012