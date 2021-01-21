47 yaşındaki ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Sever programda eşinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Kendisinden 10 yaş küçük eşinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Sever, Eray Sünbül'e ilk görüşte aşık olduğunu itiraf etti.

"GERÇEK SEVGİ BAŞKA BİR ŞEY"

"Hepimiz ilişkiler yaşıyoruz. Gerçek sevgi başka bir şey, seni üzen bir şey değil. Senin başka bir parçan oluyor, zaten onu hissediyorsun.

Eray'la ilk anda biliyorduk; birbirimizin ruh eşiyiz. Bu söylenmez ama ilk öpüştür mesela... O hemen olmadı tabii önce tanıyorsun birbirini."

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Sever, "Evliliğe biraz hızlı karar verdik. Her şey çok çabuk gelişti. Herkes ağlamaklı ve mutlu bir vaziyetteydi. Heyecan, mutluluk ve gözyaşı bir arada oldu” demişti.

ERAY SÜNBÜL KAÇ YAŞINDA?

47 yaşındaKİ Seray Sever'in 2018 yılında evlendiği eşi Eray Sünbül 37 yaşındadır.