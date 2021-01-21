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  3. Seray Sever kendinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'den bahsederken göz yaşlarını tutamadı!

Seray Sever kendinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'den bahsederken göz yaşlarını tutamadı!

Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'den bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

47 yaşındaki ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Sever programda eşinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Seray Sever kendinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'den bahsederken göz yaşlarını tutamadı!

Kendisinden 10 yaş küçük eşinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Sever, Eray Sünbül'e ilk görüşte aşık olduğunu itiraf etti.

Seray Sever kendinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'den bahsederken göz yaşlarını tutamadı!

"GERÇEK SEVGİ BAŞKA BİR ŞEY"

"Hepimiz ilişkiler yaşıyoruz. Gerçek sevgi başka bir şey, seni üzen bir şey değil. Senin başka bir parçan oluyor, zaten onu hissediyorsun. 

Eray'la ilk anda biliyorduk; birbirimizin ruh eşiyiz. Bu söylenmez ama ilk öpüştür mesela... O hemen olmadı tabii önce tanıyorsun birbirini."

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Sever, "Evliliğe biraz hızlı karar verdik. Her şey çok çabuk gelişti. Herkes ağlamaklı ve mutlu bir vaziyetteydi. Heyecan, mutluluk ve gözyaşı bir arada oldu” demişti.

Seray Sever kendinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'den bahsederken göz yaşlarını tutamadı!

ERAY SÜNBÜL KAÇ YAŞINDA?

47 yaşındaKİ Seray Sever'in  2018 yılında evlendiği eşi Eray Sünbül 37 yaşındadır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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