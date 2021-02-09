Seray Sever'den kendisini eleştirenlere dikkat çeken yanıt!

Son olarak Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever Instagram hesabında yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Seray Sever, üniversitesinden yaşananlar gündemdeyken okulunun logosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Yoğun eleştiriler sonrası çok sayıda takipçi kaybeden Seray Sever, bu durumu önemsemediğini vurgulamak için tuhaf bir paylaşımda bulundu.

Gelen tepkilerin üzerine sessizliğini koruyan Seray Sever, hikaye paylaşımıyla göndermede bulundu.

Seray Sever paylaşımında "Ya hadi işine bak" yazısını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, takipçiler tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

Seray Sever şimdi de son paylaşımıyla gündemde... Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemler ve rektöre istifa çağrılarının gündemde olduğu şu günlerde Sever'in son paylaşımı dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi logosu paylaşan Sever paylaşımına "Ben bir Boğaziçiliyim" yazdı. Sever'e hayranlarından büyük tepki geldi.

Çoğu takipçisi "Sen takip edilmeye değmezsin" diyerek Sever'i takipten çıkardı.