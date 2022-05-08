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  3. Seray Sever'den şaşırtan 'din' çıkışı! "Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz" dedi, kocasının koyduğu o yasağı itiraf etti!

Seray Sever'den şaşırtan 'din' çıkışı! "Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz" dedi, kocasının koyduğu o yasağı itiraf etti!

Seray Sever, bebeklerin fotoğrafını 40'ı çıkana kadar paylaşmasına kocasının izin vermediği itirafında bulundu.

Seray Sever'den şaşırtan 'din' çıkışı! "Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz" dedi, kocasının koyduğu o yasağı itiraf etti! 117

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever, Posta'dan Alev Gürsoy'a konuştu.