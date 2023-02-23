Serban Tomache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serban Tomache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serban Tomache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serban Tomache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serban Tomache 7 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Șerban Petru Tomache şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serban Tomache Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Serban Tomache'nin FC Botosani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serban Tomache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serban Tomache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serban Tomache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serban Tomache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Botosani

Serban Tomache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serban Tomache şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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