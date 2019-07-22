Serbay Çelikbaş Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERBAY ÇELİKBAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Ağustos.1992

Serbay Çelikbaş kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Model

Serbay Çelikbaş doğum yeri : Beşiktaş, İstanbul

SERBAY ÇELİKBAŞ BİYOGRAFİSİ

18 Nisan 2016 tarihinde TV8 ekranlarında başlayan “Fenomen” adlı yarışmaya katıldı.

Serbay Çelikbaş, 17 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Beykent Üniversitesi İngilizce Ekonomi 4. sınıf öğrencisidir. 184 cm boyunda ve 74 kilo olan Serbay Çelikbaş, birçok ünlü markanın defilesinde boy göstermiş ve bir çok reklam filminde de rol almıştır.

18 Nisan 2016 tarihinde TV8 ekranlarında Öykü Serter’in sunumu ile başlayan ve aynı evin içerisinde yaşayacak 6 erkek ve 6 kadın olmak üzere başlangıç itibariyle toplam 12 yarışmacının bulunduğu “Fenomen” adlı yarışmaya katıldı. Fenomen Kadın Yarışmacıları Çiğdem Çelik, Derya Şireci, Simay Tokatlı, Özden Cerrahoğlu, Gül Köseoğlu, Ayşenur Balcı olurken, Fenomen Erkek Yarışmacıları Kerim Savaş Sarı, Muhammet Kayku, Osman Aydın (Fenomen), Onur Yüksel, Okan Yiğit, Serbay Çelikbaş olacak.