Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, KASBİAD tarafından düzenlenen Kayseri Serbest Bölge İşbirliği ve İstişare toplantısına katılarak, Bölge'de faaliyet gösteren yatırımcı...

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Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, KASBİAD tarafından düzenlenen Kayseri Serbest Bölge İşbirliği ve İstişare toplantısına katılarak, Bölge'de faaliyet gösteren yatırımcı sanayicilere ve Kay-Ser A.Ş.'nin iş ortaklarına katkı sağlayacak yatırımlar ve projeler üzerine davetlilerle görüş alışverişi yaptı.

"Gelir artırıcı çalışmalarla daha da gelişen bir serbest bölge"

Son yıllarda yapılan çalışmalarla Serbest Bölge'yi belli noktaya getirdiklerini vurgulayan Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Do. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yönetim kurulumuz ile birlikte Kayseri Serbest Bölge'de göreve geleli 2 yılı geçti. Dolayısıyla burada yoğun bir şekilde hizmet dönemi geçirdik. Burada sunduğumuz katkı ile ben belediyeyi temsilen buradayım ama Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi Bey, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy Bey ve diğer yönetim kurulu üyelerimiz Yılmaz Bey başta olmak üzere hakikaten gayretli bir çalışma yapıyoruz. Son 2-3 yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakikaten Serbest Bölgenin belirli bir noktaya gelmesini sağlayacak çalışmalar. Çünkü sanayici ne kadar mutlu olursa, sorunlar ne kadar çözülmüş olursa biz de o kadar mutlu oluruz. Kayseri Serbest Bölge şu anda Kayseri'nin ihracatının yüzde 25'ine yakın bir bölümünü karşılıyor. Geldiğimiz günden beri bence yaptığımız işler arasındaki en önemli çalışma yeni yol açmamız oldu. Serbest bölgenin açılmamış yolu kalmadı. Atıksu arıtma tesisi genişlettik, kiralanabilir yeni hangarlar, yeni yollar ve en önemlisi yeni Gümrük Giriş Kapısı yaptık. Aynı zamanda gelir artırıcı faaliyetlerimiz oldu. GES kurduk, ikincisini kurmaya başlıyoruz. Hangar yaptık inşallah ikincisini ve üçüncüsünü yapmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bunlar gelir artırıcı faaliyetler çünkü hangarların kiralamasını yapıyoruz. Rastgele sanayicinin buraya girmesini değil de daha nitelikli, ARGE'si olan, teknolojik yatırımların girmesi için uğraşıyoruz. Vagon yatırımı inşallah onlardan birisi olacak. Dolayısıyla buradaki sorunları gidermek için uğraşıyoruz. Bölgemize Kayseri'mize yakışır daha fonksiyonel yeni bir gümrük giriş kapısı yaptık. Buraya gerçek yatırımcının, sanayicinin gelmesini sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Aldığımız kararlarla buranın daha nitelikli hale gelmesini sağladık. Burası diğer Serbest Bölgelerden biraz farklı. Burada yönetimde belediyenin olması, Sanayi Odasının, Ticaret Odasının olması birçok pozitif çalışmayı getiriyor. Belediyenin imkânlarıyla yasal çerçevede ne yapabilirsek elimizden gelenle desteği veriyoruz. Nitelikli yatırımı buraya çekmemiz lazım onun için el ele verirsek, sorunları hallederiz" dedi.

Başkan Palancıoğlu, İstişare toplantısına katılarak katkı sunan Yönetim Kurulu Üyelerine, KASBİAD Yönetim Kurulu Üyelerine, Serbest Bölge Müdür Yardımcısına, Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürüne ve sanayicilere teşekkür etti.

Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor

Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor

Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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