Serbest bölgelerin dijitalleşmesi Antalya’dan başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, serbest bölgelerde dijitalleşmenin ilk olarak Antalya'dan başladığını belirterek, "Bugün başlayan ilk programımızın orada uygulamasıyla birlikte gördük. Anında bütün bölgelerdeki serbest bölgelere, o an itibariyle giren çıkan bütün ürünlerin, bunun toplam değerinin ve bu ürünü taşıyan firma ve taşıyıcı bilgileriyle beraber buradan alabiliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı. İş insanlarının yer aldığı toplantıya Bakan Pekcan'a, Antalya Valisi Münir Karaloğu, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak da eşlik etti. Burada konuşan Bakan Pekcan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya'da önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda hedefinin yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselebilmek olduğunu ifade eden Bakan Ruhsar Pekcan, bunun daha fazla ihracat, daha yüksek katma değerli ihracatla olabileceğini vurguladı.

Antalya'dan başladı

Dünyanın dijitalleşme sürecinden geçtiğine işaret eden Bakan Pekcan, Türkiye'nin de iç, dış ticaretinde ve gümrüklerde dijitalleşmeye yöneldiğini ve bu anlamda bakanlık olarak çok hızlı adımlar attıklarını söyledi. Pekcan, bugün ziyaret ettikleri Antalya Serbest Bölgesi'nde dijitalleşme konusunda ilk adımı attıklarını müjdeleyerek, "Serbest bölgemizde bugün başlayan ilk programımızın orada uygulamasıyla birlikte gördük. Anında bütün bölgelerdeki serbest bölgelere, o an itibariyle giren çıkan bütün ürünlerin, bunun toplam değerinin ve bu ürünü taşıyan firma ve taşıyıcı bilgileriyle beraber burada alabiliyoruz" diye konuştu.

35 yeni Türk Ticaret Merkezi

Bakanlık olarak 9 ay boyunca güzel işler yapıp çok yol kat ettiklerini aktaran Pekcan, ihracatı arttırmak için mevcut olmayan pazarlarda ve ülkelerde yeni stratejiler geliştirdiklerini söyledi. Pekcan, bakanlık olarak ihracat bütçesinde herhangi bir tasarrufun söz konusu olmadığını belirterek, ihracatçılara desteklerinin süreceğini bildirdi. Yine ihracatı arttırmak için 35 yeni Türk Ticaret Merkezi açacaklarını kaydeden Pekcan, "Bu ticaret merkezlerini de ürün odaklı, talep odaklı ve yöresel kuracağız. Yani sadece Pekin ya da Şangay'da değil ama başka bir eyalette, güçlü ticareti yüksek ve orta gelir düzeyi yüksek ülkesi olan, bazı ürünleri talep eden Afrika'da, Amerika'da, Avrupa'da ve değişik yerlerde bu ticaret merkezlerini konumlandıracağız" diye konuştu.

"Eximbank ile 48,4 milyar dolarlık ihracatı finans etmeyi hedefliyoruz"

Eximbank'ın 2018 verileri ile 2019 hedeflerinden bahseden Pekcan, "Eximbank hedeflerimiz geçen senenin son 6 ayında Eximbank yararlanan firma sayınını 11 bine çıkarmaktı. Bu sene 11 bin 72 ile 2018'i kapattık. Bu seneki hedefimiz 12 bin 500'e çıkarmak. Eximbank'ın finansal imkanlarından yararlanan 2017 yılı başında yüzde 53 KOBİ oranı vardı, biz 2018'i yüzde 70 KOBİ ile kapattık. 2019'da bu oranı yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz. Eximbank'la 44 milyar dolarlık ihracatı finansa etmiştik, bu sene 48,4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kaydetti.

Dijitalleşme konusunda bakanlık olarak çok ciddi çalışma içerisinde olduklarını aktaran Pekcan, önceliğinin gümrüklerin dijitalleşmesi olduğunu söyledi. Pekcan, "Artık hangi ülkeden konteyner siparişiniz varsa, çıktığı ülkeden sizin tesisinize girene kadar biz onu takip ediyoruz. Online olarak kayıt altına alıyoruz" dedi.

"91 bin ürün denetledik, 135 firmadan savunma istedik"

Pekcan, zincir marketlerde ve piyasada yaptıkları denetlemelere ilişkin ise, "Bizim serbest piyasaya müdahale etmek gibi bir amacımız kesinlikle yok ama Ağustos ve Eylül ayında çok fahiş fiyat artışı oldu. Biz bu yaptığımız denetimlerde bunun etkisini ve faydasını gördük. Piyasayı regüle etti bu denetimlerimiz. Biz kimseye gidip ceza kesmiyoruz. Bizim reklam kurulumuz var. 19 üyemiz var ve bunun içerisinde bütün STK temsilcileri var, özel sektör temsilcileri var ve diğer bakanlık temsilcileri var. Biz yaklaşık 91 bin ürün denetlemişiz, 135 tane de firmadan da savunma istemişiz. Bu savunmaları aldıktan sonra reklam kurulu bu savunmayı yetersiz bulursa reklam kurulu kararıyla ceza uyguluyoruz, kimseyi gidip taciz etmiyoruz. Biz ticaret bakanlığıyız, biz esnafın yanındayız, biz tacirin, tüccarın, ihracatçının, sanayicinin yanındayız. Sadece dürüst tüccarımızı fırsatçılık yapanlara ezdirmemek için bu tip önlemler almamız gerekti ve bunları aldık. Hallerde de denetimler yaptık. Bu yaptığımız denetimler sonucu da üretici bölgesi hallerinde sıkıntı tespit etmedik. Biz bu fahiş fiyat artışlarını İstanbul ve Ankara'daki hallerde gördük." şeklinde konuştu.

İstişare toplantısında konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, Antalya'nın Türkiye'nin çok önemli merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, turizmin yanı sıra tarımdan yıllık 400 milyon dolarlık döviz girdisi yaptığına dikkat çekti. Karaloğlu, turizm, tarım ve ticaretle pekinleşen 3T olgusuna teknolojiyi de ilave ederek 4T'ye için çaba harcadıklarını belirtti.

Kaynak: İHA