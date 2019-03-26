Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 235 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 234,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 235 liradan, bin 547 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 568 liradan, 214 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 218 liradan, bin 512 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 532 liradan, 756 liradan alınan Yarım Ziynet 766 liradan ve 378 liradan alınan Çeyrek Ziynet 383 liradan satıldı.