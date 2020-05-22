Serbest piyasada altın fiyatlarında son durum 2020

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 380,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,30 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 526 liradan, 346,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350,70 liradan, 2 bin 448 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 468 liradan, bin 224 liradan alınan Yarım Ziynet bin 234 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satılıyor.