Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, kaç para? 12 Mayıs 2021 Çarşamba güncel döviz kuru fiyatları 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününde dolar kuru 8,30 TL, euro kuru ise 10 TL'nin hemen üzerinde seyrediyor. Son durumu merak eden vatandaşlar da Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, kaç para? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 12 Mayıs 2021 Çarşamba güncel döviz kuru fiyatları...

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Ramazan Bayramı öncesi arife gününde piyasaların öğleden sonra kapanması öncesinde dolar ve euro kuru yatay seyrediyor. Bu kapsamda Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, kaç para? soruları internet arama motorlarında çokça araştırılıyor. İşte 12 Mayıs 2021 Çarşamba güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları... Takip edilecek veriler şunlar: 10.00 Türkiye nisan ayı konut satış istatistikleri 12.00 Avro Bölgesi, mart ayı sanayi üretimi 15.30 ABD, nisan ayı TÜFE SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA 12 MAYIS 2021? EURO NE KADAR, KAÇ TL ? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününde açılışta 8,3042 TL'den alınıyor, 8,3133 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,07 TL'den alınıyor,10,08 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 8,2884 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,09 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 12 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.32 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,3070 8,3106 Avro 10,0799 10,0894 Sterlin 11,7401 11,7522 İsviçre Frangı 9,1805 9,1883 Japon Yeni 0,0765 0,0762 S. Arabistan Riyali 2,2096 2,2207 Norveç Kronu 0,9984 1,0044 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör ekonomipiyasadolar kuru canlı