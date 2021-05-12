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Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, kaç para? 12 Mayıs 2021 Çarşamba güncel döviz kuru fiyatları

12 Mayıs 2021 Çarşamba gününde dolar kuru 8,30 TL, euro kuru ise 10 TL'nin hemen üzerinde seyrediyor. Son durumu merak eden vatandaşlar da Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, kaç para? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 12 Mayıs 2021 Çarşamba güncel döviz kuru fiyatları...

Ramazan Bayramı öncesi arife gününde piyasaların  öğleden sonra kapanması öncesinde dolar ve euro kuru yatay seyrediyor. Bu kapsamda  Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, kaç para? soruları internet arama motorlarında çokça araştırılıyor. İşte  12 Mayıs 2021 Çarşamba güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları...

Takip edilecek veriler şunlar:

10.00 Türkiye nisan ayı konut satış istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, nisan ayı TÜFE

SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA 12 MAYIS 2021? EURO NE KADAR, KAÇ TL ? 

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününde açılışta 8,3042 TL'den alınıyor, 8,3133 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise  10,07 TL'den alınıyor,10,08 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü  kapanıştaki satış fiyatı, 8,2884 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,09 TL olarak kayıtlara geçti.

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12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

12 Mayıs Çarşamba  gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.32 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ            SATIŞ

ABD Doları                     8,3070            8,3106

Avro                               10,0799          10,0894

Sterlin                            11,7401          11,7522

İsviçre Frangı                 9,1805            9,1883

Japon Yeni                     0,0765            0,0762

S. Arabistan Riyali          2,2096            2,2207

Norveç Kronu                  0,9984          1,0044

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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