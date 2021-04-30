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  3. Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, kaç para? 30 Nisan 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları

Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, kaç para? 30 Nisan 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları

30 Nisan 2021 Cuma gününde dolar kuru 8,20 TL, euro kuru ise 10 TL'nin hemen altında seyrediyor. Son durumu merak eden vatandaşlar da Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, kaç para? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 30 Nisan 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları...

Yurt içi ve yurt dışında takip edilecek yoğun veri gündeminde dolar ve euro kuru 30 Nisan 2021 Cuma gününe perşembe gününe yükselişe güne başladı. Piyasalar dün TCMB Enflasyon Raporu'nu takip ettikten sonra bugün yurt içinde mart ayı dış ticaret dengesi verilerini izleyecek. 

Takip edilecek veriler şunlar:

10.00 Türkiye, mart ayı dış ticaret dengesi

11.00 Almanya, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, mart ayı kişisel gelir ve harcamalar ile PCE fiyat endeksi

17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA? EURO NE KADAR, KAÇ TL? 

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 30 Nisan Cuma gününde açılışta 8,2300 TL'den alınıyor, 8,2320 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise  9,9700 TL'den alınıyor, 9,9720 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü  kapanıştaki satış fiyatı, 8,2220 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,9680 olarak kayıtlara geçti.

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30 NİSAN 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

30 Nisan Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.32 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ            SATIŞ

ABD Doları                      8,2245          8,2310

Avro                               9,9659            9,9792

Sterlin                            11,4708         11,4896

İsviçre Frangı                 9,0528           9,0789

Japon Yeni                     0,0759           0,0757

S. Arabistan Riyali         2,1891           2,2001

Norveç Kronu                0,9998           1,0058

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, kaç para? 30 Nisan 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatlarıSerbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, kaç para? 30 Nisan 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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