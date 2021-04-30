Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, kaç para? 30 Nisan 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları 30 Nisan 2021 Cuma gününde dolar kuru 8,20 TL, euro kuru ise 10 TL'nin hemen altında seyrediyor. Son durumu merak eden vatandaşlar da Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL, kaç para? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 30 Nisan 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları...

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Yurt içi ve yurt dışında takip edilecek yoğun veri gündeminde dolar ve euro kuru 30 Nisan 2021 Cuma gününe perşembe gününe yükselişe güne başladı. Piyasalar dün TCMB Enflasyon Raporu'nu takip ettikten sonra bugün yurt içinde mart ayı dış ticaret dengesi verilerini izleyecek. Takip edilecek veriler şunlar: 10.00 Türkiye, mart ayı dış ticaret dengesi 11.00 Almanya, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla 12.00 Avro Bölgesi, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla 12.00 Avro Bölgesi, mart ayı işsizlik oranı 12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi 15.30 ABD, mart ayı kişisel gelir ve harcamalar ile PCE fiyat endeksi 17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA? EURO NE KADAR, KAÇ TL? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 30 Nisan Cuma gününde açılışta 8,2300 TL'den alınıyor, 8,2320 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 9,9700 TL'den alınıyor, 9,9720 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 8,2220 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,9680 olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 30 NİSAN 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 30 Nisan Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.32 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,2245 8,2310 Avro 9,9659 9,9792 Sterlin 11,4708 11,4896 İsviçre Frangı 9,0528 9,0789 Japon Yeni 0,0759 0,0757 S. Arabistan Riyali 2,1891 2,2001 Norveç Kronu 0,9998 1,0058 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI Tayfun Altuntaş Editör