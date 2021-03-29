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  3. Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para ? 29 Mart 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları

Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para ? 29 Mart 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kurunda yaşanan yükseliş ve düşüşleri merak eden vatandaşlar son durumu merak ediyorlar. Bu kapsamda Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para ? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte 29 Mart 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar kuru geçtiğimiz haftaya göre yeni haftanın ilk gününe 8 TL'nin üzerinde, euro kuru ise 9, 50 TL seviyelerinde başladı. Diğer kurlardaki son durum da haberimizde... 

SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 8,0700 TL'den alınıyor, 8,0720 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise  9,5070 TL'den alınıyor, 9,5090 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü  kapanıştaki satış fiyatı, 8,0120 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,4560 olarak kayıtlara geçti.

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29 MART 2021 PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

29 Mart Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.22 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları                     8,0264    8,0328

Avro                                9,4537    9,4890

Sterlin                             11,0513  11,0984

İsviçre Frangı                 8,5401    8,5482

Japon Yeni                      0,0737   0,0733

S. Arabistan Riyali         2,1421   2,1528

Norveç Kronu                0,9320    0,9376

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para ? 29 Mart 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatlarıSerbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para ? 29 Mart 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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