Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para ? 29 Mart 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları Dolar ve euro kurunda yaşanan yükseliş ve düşüşleri merak eden vatandaşlar son durumu merak ediyorlar. Bu kapsamda Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para ? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte 29 Mart 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları...

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Dolar kuru geçtiğimiz haftaya göre yeni haftanın ilk gününe 8 TL'nin üzerinde, euro kuru ise 9, 50 TL seviyelerinde başladı. Diğer kurlardaki son durum da haberimizde... SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 8,0700 TL'den alınıyor, 8,0720 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 9,5070 TL'den alınıyor, 9,5090 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 8,0120 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,4560 olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 29 MART 2021 PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 29 Mart Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.22 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,0264 8,0328 Avro 9,4537 9,4890 Sterlin 11,0513 11,0984 İsviçre Frangı 8,5401 8,5482 Japon Yeni 0,0737 0,0733 S. Arabistan Riyali 2,1421 2,1528 Norveç Kronu 0,9320 0,9376 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI Tayfun Altuntaş Editör ekonomi