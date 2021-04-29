Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? 29 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları
Dolar ve euro kurunda yukarı yönlü yükseliş sürüyor. Dolar kuru 8.19 seviyelerinde euro kuru ise 9,90 TL seviyelerinde seyredince son durum merak konusu oldu. Peki Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? İşte 29 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları
Yurt içi ve yurt dışında takip edilecek yoğun veri gündeminde dolar ve euro kuru yükselişe güne başladı. Piyasalar özellikle TCMB Enflasyon Raporu'nu dikkatle takip edecek.
Takip edilecek veriler şunlar:
10.00 Türkiye, nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi
10.00 Türkiye, mart ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi
10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.00 Almanya, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH
SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA? EURO NE KADAR, KAÇ TL?
Dolar kuru serbest piyasada açılışta 29 Nisan Perşembe gününde açılışta 8,1940 TL'den alınıyor, 8,1960 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 9,9600 TL'den alınıyor, 9,9620TL'den satılıyor.
Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 8,1990 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,9210 olarak kayıtlara geçti.
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29 NİSAN 2021 PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI
29 Nisan Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.27 itibariyle aşağıdaki gibidir.
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,1943 8,1991
Avro 9,9510 9,9600
Sterlin 11,4513 11,4673
İsviçre Frangı 8,9990 9,0098
Japon Yeni 0,0760 0,0752
S. Arabistan Riyali 2,1798 2,1907
Norveç Kronu 0,9990 1,0050
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)