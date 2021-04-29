Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? 29 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları Dolar ve euro kurunda yukarı yönlü yükseliş sürüyor. Dolar kuru 8.19 seviyelerinde euro kuru ise 9,90 TL seviyelerinde seyredince son durum merak konusu oldu. Peki Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? İşte 29 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları

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Yurt içi ve yurt dışında takip edilecek yoğun veri gündeminde dolar ve euro kuru yükselişe güne başladı. Piyasalar özellikle TCMB Enflasyon Raporu'nu dikkatle takip edecek. Takip edilecek veriler şunlar: 10.00 Türkiye, nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi 10.00 Türkiye, mart ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi 10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri 15.00 Almanya, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi 15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları 15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA? EURO NE KADAR, KAÇ TL? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 29 Nisan Perşembe gününde açılışta 8,1940 TL'den alınıyor, 8,1960 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 9,9600 TL'den alınıyor, 9,9620TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 8,1990 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,9210 olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 29 NİSAN 2021 PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 29 Nisan Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.27 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,1943 8,1991 Avro 9,9510 9,9600 Sterlin 11,4513 11,4673 İsviçre Frangı 8,9990 9,0098 Japon Yeni 0,0760 0,0752 S. Arabistan Riyali 2,1798 2,1907 Norveç Kronu 0,9990 1,0050 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI Tayfun Altuntaş Editör serbest piyasa