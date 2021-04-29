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Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? 29 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kurunda yukarı yönlü yükseliş sürüyor. Dolar kuru 8.19 seviyelerinde euro kuru ise 9,90 TL seviyelerinde seyredince son durum merak konusu oldu. Peki Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? İşte 29 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları

Yurt içi ve yurt dışında takip edilecek yoğun veri gündeminde dolar ve euro kuru yükselişe güne başladı. Piyasalar özellikle TCMB Enflasyon Raporu'nu dikkatle takip edecek. 

Takip edilecek veriler şunlar:

10.00 Türkiye, nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi

10.00 Türkiye, mart ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 Almanya, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH

SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA? EURO NE KADAR, KAÇ TL? 

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 29 Nisan Perşembe gününde açılışta 8,1940 TL'den alınıyor, 8,1960 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise  9,9600  TL'den alınıyor, 9,9620TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü  kapanıştaki satış fiyatı, 8,1990 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,9210 olarak kayıtlara geçti.

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29 NİSAN 2021 PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

29 Nisan Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.27 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ            SATIŞ

ABD Doları                       8,1943         8,1991

Avro                                 9,9510          9,9600

Sterlin                             11,4513         11,4673

İsviçre Frangı                8,9990             9,0098

Japon Yeni                     0,0760           0,0752

S. Arabistan Riyali         2,1798           2,1907

Norveç Kronu                0,9990          1,0050

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

1-001.jpgSerbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? 29 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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