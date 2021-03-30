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  3. Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? 30 Mart 2021 Salı güncel döviz kuru fiyatları

Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? 30 Mart 2021 Salı güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro kurunda yukarı yönlü yükseliş sürüyor. Dolar kuru 8,1 seviyelerini de aşınca son durum merak konusu oldu. Peki Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? İşte 30 Mart 2021 Salı güncel döviz kuru fiyatları

Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? 30 Mart 2021 Salı güncel döviz kuru fiyatları

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından yükselişe geçen dolar ve euro kurundaki yükseliş devam ederken bu durumu tetikleyen bir gelişme yaşandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararlarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi. Bu durum üzerine dolar kuru yükselmeye devam etti. Peki fiyatlarda son durum ne? 

SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 8,2720 TL'den alınıyor, 8,2740 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise  9,7400 TL'den alınıyor, 9,7420 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü  kapanıştaki satış fiyatı, 8,1850 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,6500 olarak kayıtlara geçti.

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30 MART 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

30 Mart Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.22 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları                    8,2428     8,2501

Avro                               9,6938     9,7235

Sterlin                           11,3578  11,3874

İsviçre Frangı                 8,7594    8,7670

Japon Yeni                     0,0752    0,0749

S. Arabistan Riyali         2,1951  2,2061

Norveç Kronu               0,9626    0,9684

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

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Tayfun Altuntaş
Editör
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