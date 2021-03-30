Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? 30 Mart 2021 Salı güncel döviz kuru fiyatları
Dolar ve euro kurunda yukarı yönlü yükseliş sürüyor. Dolar kuru 8,1 seviyelerini de aşınca son durum merak konusu oldu. Peki Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? İşte 30 Mart 2021 Salı güncel döviz kuru fiyatları
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından yükselişe geçen dolar ve euro kurundaki yükseliş devam ederken bu durumu tetikleyen bir gelişme yaşandı.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararlarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi. Bu durum üzerine dolar kuru yükselmeye devam etti. Peki fiyatlarda son durum ne?
SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA?
Dolar kuru serbest piyasada açılışta 8,2720 TL'den alınıyor, 8,2740 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 9,7400 TL'den alınıyor, 9,7420 TL'den satılıyor.
Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 8,1850 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,6500 olarak kayıtlara geçti.
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30 MART 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI
30 Mart Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.22 itibariyle aşağıdaki gibidir.
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,2428 8,2501
Avro 9,6938 9,7235
Sterlin 11,3578 11,3874
İsviçre Frangı 8,7594 8,7670
Japon Yeni 0,0752 0,0749
S. Arabistan Riyali 2,1951 2,2061
Norveç Kronu 0,9626 0,9684
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)