Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? 31 Mart 2021 Çarşamba güncel döviz kuru fiyatları
Dolar ve euro kurunda yukarı yönlü yükseliş sürüyor. Dolar kuru 8,30 seviyelerini euro kuru ise 9,80 seviyelerini aşınca son durum merak konusu oldu. Peki Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? İşte 31 Mart 2021 Çarşamba güncel döviz kuru fiyatları
Merkez Bankası Başkanı Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu para politikasına ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Bu konuşmanın ardından güçlü para politikası duruşunun varlığının devam edeceğine vurgu yapılırken küresel ve iç piyasalar bugün açıklanacak olan yoğun verilere odaklandı.
Takip edilecek veriler şunlar:
10.00 Türkiye, şubat ayı dış ticaret istatistikleri
10.00 Türkiye, mart ayı ekonomik güven endeksi
10.55 Almanya, mart ayı işsizlik oranı
12.00 Avro Bölgesi mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi
15.15 ABD, mart ayı ADP özel sektör istihdamı
17.00 ABD, şubat ayı bekleyen konut satışları
SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA, EURO NE KADAR, KAÇ TL?
Dolar kuru serbest piyasada açılışta 8,3220 TL'den alınıyor, 8,3240 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 9,8100 TL'den alınıyor, 9,8120 TL'den satılıyor.
Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 8,3130 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,7580 olarak kayıtlara geçti.
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31 MART 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI
31 Mart Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.00 itibariyle aşağıdaki gibidir.
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,3177 8,3221
Avro 9,7629 9,8497
Sterlin 11,4238 11,5517
İsviçre Frangı 8,8106 8,8160
Japon Yeni 0,0754 0,0750
S. Arabistan Riyali 2,2116 2,2227
Norveç Kronu 0,9687 0,9745
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)