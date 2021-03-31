Serbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? 31 Mart 2021 Çarşamba güncel döviz kuru fiyatları

Merkez Bankası Başkanı Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu para politikasına ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Bu konuşmanın ardından güçlü para politikası duruşunun varlığının devam edeceğine vurgu yapılırken küresel ve iç piyasalar bugün açıklanacak olan yoğun verilere odaklandı.

Takip edilecek veriler şunlar:

10.00 Türkiye, şubat ayı dış ticaret istatistikleri

10.00 Türkiye, mart ayı ekonomik güven endeksi

10.55 Almanya, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.15 ABD, mart ayı ADP özel sektör istihdamı

17.00 ABD, şubat ayı bekleyen konut satışları

SERBEST PİYASADA DOLAR BUGÜN KAÇ PARA, EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 8,3220 TL'den alınıyor, 8,3240 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 9,8100 TL'den alınıyor, 9,8120 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 8,3130 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı TL 9,7580 olarak kayıtlara geçti.

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31 MART 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

31 Mart Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.00 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 8,3177 8,3221

Avro 9,7629 9,8497

Sterlin 11,4238 11,5517

İsviçre Frangı 8,8106 8,8160

Japon Yeni 0,0754 0,0750

S. Arabistan Riyali 2,2116 2,2227

Norveç Kronu 0,9687 0,9745

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI