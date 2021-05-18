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Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs 2021 Salı güncel döviz kuru fiyatları

Serbest piyasada dolar ve euro kurundaki son durum merak ediliyor. Dolar / TL, 18 Mayıs 2021 Salı gününde 8,30 , euro kuru ise 10 TL seviyelerinde güne başlarken internet arama motorlarında Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte 18 Mayıs 2021 Salı güncel döviz kuru fiyatları...

Serbest piyasada dolar ve euro kurundaki son durum vatandaşların odağında yer alıyor. Artış trendi sürerken Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?  sorusu internet arama motorlarında çokça araştırılıyor. 

SERBEST PİYASADA DOLAR KURU KAÇ PARA 18 MAYIS 2021 SALI ? EURO NE KADAR, KAÇ TL ? 

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 18 Mayıs 2021 Salı gününde açılışta 8,3320 TL'den alınıyor, 8,3340 'dan ise satılıyor. Euro kuru ise  10,1300 TL'den alınıyor, 10,1320 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı, 8,3400 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,1390 TL olarak kayıtlara geçti.

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18 MAYIS 2021 SALI  SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

18 Mayıs 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.15 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ            SATIŞ

ABD Doları                     8,3260           8,3373

Avro                               10,1355         10,1496

Sterlin                            11,8037          11,8188

İsviçre Frangı                 9,2457            9,2717

Japon Yeni                     0,0767            0,0761

S. Arabistan Riyali          2,2132           2,2243

Norveç Kronu                 1,0056           1,0117

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
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